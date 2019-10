غولام: “أنا أكثر الأشخاص سعادة الآن”

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هل يوجد أفضل من أطفال لديهم أحلام كبيرة”.

وأضاف: “أنا سعيد بمشاركتي لكم هذه اللحظات الرائعة مع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في مختلف مناطق البلاد”.

وتابع: “في هذه الحكاية أعتقد أنني الشخص الأكثر سعادة.. وان تو ثري فيفا لالجيري”.

Quoi de plus beau que des enfants pleins de rêves … heureux de partager ce moment privilégié avec ces jeunes qui viennent des 4 coins d’Algérie 🇩🇿. Je crois que dans l’histoire le plus heureux c’est moi. One two three viva l’Algérie pic.twitter.com/W4xU3MBK55

