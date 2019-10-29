غولام: “أنا أكثر الأشخاص سعادة الآن”

عبّر “فوزي غولام” نجم “نابولي” عن سعادته الكبيرة بعد وصول أول دفعة من الأطفال الذين قام بدعوتهم لزيارة المدينة.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هل يوجد أفضل من أطفال لديهم أحلام كبيرة”.

وأضاف: “أنا سعيد بمشاركتي لكم هذه اللحظات الرائعة مع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في مختلف مناطق البلاد”.

وتابع: “في هذه الحكاية أعتقد أنني الشخص الأكثر سعادة.. وان تو ثري فيفا لالجيري”.