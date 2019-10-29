غولام: “أنا أكثر الأشخاص سعادة الآن”

الرياضة
  • -
  • 0
غولام: “أنا أكثر الأشخاص سعادة الآن”
بقلم أمير بهلول

عبّر “فوزي غولام” نجم “نابولي” عن سعادته الكبيرة بعد وصول أول دفعة من الأطفال الذين قام بدعوتهم لزيارة المدينة.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هل يوجد أفضل من أطفال لديهم أحلام كبيرة”.

وأضاف: “أنا سعيد بمشاركتي لكم هذه اللحظات الرائعة مع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في مختلف مناطق البلاد”.

وتابع: “في هذه الحكاية أعتقد أنني الشخص الأكثر سعادة.. وان تو ثري فيفا لالجيري”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719405

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com