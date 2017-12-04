غولام :”أنا غاضب ولن أتحدث عن مُستقبلي”

ظهر الدولي الجزائري، فوزي غولام، عشية اليوم خلال الحفل الذي أقامه نادي “نابولي” من أجل تقديم “رزنامته” الرسمية لسنة 2018.

وتحدث الظهير الأيسر عن وضعيته الصحية، منذ إصابته الخطيرة لوسائل الإعلام المحلية قائلا :”لا أعرف موعد عودتي لحد الآن”.

وأضاف :”أنا أعمل بجد رفقة الطاقم الطبي، والذي لم ألتقه كثيرا خلال الأعوام الأربع الماضية، لأقف الآن على احترافيته”.

وبخصوص مُستقبله رد :”لن أتطرق لهذا الموضوع”. وترك الإنطباع بأنه لايعلم أن سيكون سنة2019، كون عقده ينتهي في جوان القادم.

وبخصوص قُدرة “البيرتينوبي” على تحقيق “السكوديتو” قال :”علينا أن نركز على أنفسنا، دون البحث عن نتائج مُنافسينا”.

وختم :”أنا غاضب لغيابي عن التشكيلة، ولم أتعود لحد الآن على دوري الجديد، كمُشجع فقط”.