غولام: “أنشلوتي ظاهرة ولكن..” !

أكد “فوزي غولام” نجم “نابولي” أن المدرب “كارلو أنشلوتي” يعتبر ظاهرة في كرة القدم ولكن كان يجب بعض الوقت للتأقلم مع طريقته.

وقال “غولام” في تصريحات صحفية: “أنشلوتي ظاهرة ولكن يجب بعض الوقت للتأقلم مع طريقته”.

وأضاف: “لقد لقينا بعض الصعوبات في البداية وهذا طبيعي مع مدرب جديد”.

وتابع: “الموسم لم ينتهي بعد وعلينا تحقيق الانتصارات في باقي المباريات”.

يذكر أن “نابولي” انهزم أمس الإثنين أمام “أتلانتا” في ملعب “السان باولو” بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت جلوس “غولام” على دكة البدلاء وغياب “أوناس”.