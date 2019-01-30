غولام: “إقصاء مُرّ من كأس إيطاليا”

أبدى الجزائري “فوزي غولام” عن أسفه لجماهير “نابولي” بعد الإقصاء المر ضد “ميلان” في كأس إيطاليا ووعدهم بتقديم أفضل أداء لهم في المباريات المقبلة.
ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هذا الإقصاء مر للغاية، ولكن يجب تقبله”.
وأضاف: “نحن آسفون، وأنا متأكد أننا سنقوم بردة فعل قوية في المباريات المقبلة”.
وكانت جماهير “البارتينوبي” تمني النفس في أن يتوج الفريق بأحد الألقاب المحلية هذا الموسم لكن الأمر سيكون مستحيلا.
فالفارق بين “نابولي” والمتصدر “جوفنتوس” 11 نقطة كاملة في البطولة وتم إقصائهم من منافسة الكأس.
È un’eliminazione che fa male ma che dobbiamo accettare. Siamo dispiaciuti ma sono sicuro che sapremo reagire.
C'est une élimination qui fait très mal mais il faut l'accepter. Nous sommes désolé et je suis sûr que nous allons réagir.🏆 #MilanNapoli #CoppaItalia 🇮🇹 #sscnapoli 🇩🇿 pic.twitter.com/E8MLvLTnBF
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 29, 2019
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