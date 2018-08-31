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غولام: “اعتنوا بالوالدين”

الرياضة
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غولام: “اعتنوا بالوالدين”
بقلم أمير بهلول

نشر الجزائري “فوزي غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر فيديو له عندما كان ضيف شرف في احدى الحصص التي بثها التلفزيون الجزائري.

وكتب غولام: “ذكرى مؤثرة، اعتنوا بالوالدين”.

هذا وقد أسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهة صعبة وقوية للنجم الجزائري رفقة فريقه “نابولي” أين سيواجه “ليفربول” بنجمها صلاح و”باريس سان جيرمان” بنجمها “نيمار”.

كما أن “غولام” يعمل جاهدا على العودة مجددا للميادين في أقرب وقت ممكن في ظل تمسك “انشلوتي” باللاعب ورفضه لرحيله مهما كانت العروض.


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