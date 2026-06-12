غولام: “الجزائر تملك حاليا مواهب كثيرة ولا تنتظر أحدا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري الأسبقن فوزي غولام، عن قضية اختيار اللاعبين تمثيل المنتخب الوطني، مبرزا وجهة نظره في هذا الخصوص.
وصرح غولام، في حوار حصري لموقع “win win”: “المنتخبات الأفريقية والعربية الآن أصبحت تنافسية وقوية تماماً مثل المنتخبات الأوروبية ولديها الكثير لتقدمه”
كما أضاف: “اللاعبون الآن يختارون بقلوبهم؛ من يريد اللعب لفرنسا فليفعل، ومن يختار الجزائر فله ذلك، ويجب احترام قرار الجميع”.
وأردف النجم الأسبق لنادي نابولي: “فكرة أن ينتظر اللاعب حتى اللحظة الأخيرة لاختيار المنتخب انتهت، فالجزائر تمتلك حالياً مواهب كثيرة لدرجة أنها لا تنتظر أحداً”.
وتابع فوزي غولام: “إذا كنت ترغب في تمثيل الجزائر فعليك القدوم فوراً، وإلا فلن يكون لك مكان، هكذا تسير الأمور”.
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