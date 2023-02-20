غولام: “الجزائر جاهزة لاحتضان أكبر المنافسات”

أكد الدولي الجزائري، ولاعب نادي أنجي الفرنسي، فوزي غولام، بأن الجزائر تملك كل الإمكانيات اللازمة من أجل احتضان أكبر المنافسات.

وفي حوار مطول خص به، قناة “بي إن سبورت” القطرية، عرج غولام، للحديث عن ترشح الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدا بأنه يشعر بالقشعريرة بمجرد التفكير في الأمر.

وقال: “بعد تنظيم الشان، هناك إجماع بأن الجزائر جاهزة لاحتضان أكبر منافسة، وأثبتنا بفضل الشان بأننا في أعلى مستوى، من حيث البنية التحتية والتنظيم”

كما أوضح لاعب نابولي السابق، بأن الجزائر أثبتت أحقيتها باحتضان كان 2025، وختم: “خاصة مع تطور المنتخب الوطني الذي يملك مستوى رائع…كل المكونات متوفرة لاحتضان الكان والتتويج باللقب.