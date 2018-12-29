غولام :”الدين لا يهم..اللون لا يهم فلنستمتع بالحرية”

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام، للتضامن مع زميله، “كاليدو كوليبالي”، بعد المعاملة العنصرية التي تعرض لها من جماهير “إنتر ميلان”.

وغرّد، الظهير الأيسر لـ”نابولي” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”لون البشرة لا يهم، والدين لا يهم”.

وأضاف :”لا يهم الفريق الذي تُناصرونه، كرة القدم مثل جميع الرياضيات، هي هواية، ومتعة وحُرية، فلنستمتع بهذه الحرية التي نمتلكها”.

ليختم :”في الحُرية نحن جميعنا سواسية، وخلال المواجهة أمام أودينيزي سنكون جميعنا كُوليبالي”.

وظهر صاحب القذفات الصاروخية، وهو يرتدي قناعا بصورة زميله في خط دفاع “البيرتينوبي”.