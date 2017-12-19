غولام.. “الرجل الخارق”

عبّر أطباء نادي “نابولي”، عن دهشتهم من القدرة التي يمتلكها الدولي الجزائري، فوزي غولام على الإسترجاع، واصفين إياه بالرجل الخارق.

وأشارت قناة “راي” الإيطالية بأن المُشرفين على مُعالجة الظهير الأيسر، لم يُصدقوا سُرعة تفاعله مع العلاج المُكثف الذي يخضع له.

وتؤكد آخر التقارير، بأن الظهير الأيسر يسير وبخطى ثابتة لاستئناف التدريبات الجماعية، بداية السنة، رغم خضوعه لعملية جراحية نوفمبر المُنصرم.

وكان من المُفترض أن يبقى صاحب القذفات الصاروخية دون مُنافسة لست أشهر كاملة، بعد تعرّضه لتمزق في أربطة رُكبته اليُسرى.