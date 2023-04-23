غولام: “الطبيب الذي أجرى لي عملية انتهى به الأمر عاطلا عن العمل”

أطلق مدافع الخضر، ولاعب نادي أونجي الفرنسي، فوزي غولام، تصريحات ساخرة، بخصوص لعنة الإصابات التي لاحقته حينما كان لاعبا في نابولي الإيطالي.

وكانت بداية معاناة غولام، مع مسلسل الإصابات مطلع نوفمبر من سنة 2017، حينما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة. خلال مباراة نابولي ومانشستر سيتي ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا.

لكن استعجال عودته وسوء تشخيص الأطباء إصابته عقدا من وضعيته. ما جعله عرضة لإصابات وعمليات جراحية أخرى، وهذا وفقا لتقارير إعلامية إيطالية سابقة.

وفي حوار خص به صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، ونقل موقع “إل مابوليستا” مقتطفات منه اليوم الأحد، رد غولام، بخصوص لعنة الإصابات التي لاحقته لـ 5 مواسم متتالية: “الطبيب الذي أجرى لي عملية انتهى به الأمر عاطلا عن العمل”.