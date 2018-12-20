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“غولام”..”الفيراري” حديث الساعة في “نابولي”!

الرياضة
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“غولام”..”الفيراري” حديث الساعة في “نابولي”!
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، فوزي غولام، على إشادة مُنقطعة النظير من طرف جريدة “الكوريري ديلو سبورت”، بعد عودته القوية مع “نابولي”.

وشبهت الصحيفة اليساري بـ”الفيراري”، نظرا لإسترجاع لمُستواه بسرعة البرق، مُعتبرة بأنه إنطلق من 0 لـ200 كلم/ساعة في 8 أيام فقط.

وإعتبر ذات المصدر المُدافع بمثابة المُستقدم الجديد لـ”البيرتينوبي”، قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي ، لأنه سيُقدم إضافة كبيرة لتشكيلة “كارلو أنشيلوتي”.

وبرز خريج مدرسة “سانت إيتيان” بشكل لافت في الفترة الأخيرة، رغم بقائه لأكثر من سنة بعيدا عن الميادين بسبب الإصابة.


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