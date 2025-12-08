غولام: “المونديال له قيمة خاصة و”الخضر” سيلعبون كل حظوظهم”

توقع الدولي الجزائري، فوزي غولام، تألق المنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الفترة ما بين الـ 11 جوان إلى الـ 19 جويلية القادمين.

وأبرز نجم نابولي الايطالي السابق، الذي كان حاضرا مع التشكيلة الوطنية في نسخة “البرازيل 2014”. أن بطولة كأس العالم لها قيمة خاصة، مشيرا في المقابل، إلى أن “الخضر” سيلعبون كل حظوظهم.

واسفرت قرعة “المونديال” عن وقوع المنتخب الوطني، في المجموعة الـ 10، رفقة كل من حامل اللقب، الأرجنتين والنمسا والأردن.

وفي تصريحات خصّ بها “أونز مونديال” الفرنسية، وصف غولام، مجموعة المنتخب الوطني بـ”المتجانسة”، كما أكد أن رفقاء رياض محرز، لديهم القدرة على التنافس وخطف تأشيرة العبور إلى الدور القادم.

قبل أن يختتم الدولي الجزائري السابق تصريحاته، قائلا: “أتمنى أن نقدم دورة قوية، ولكن الهدف مثلما قلت سابقا.. نشارك ونقدم أفضل مستوى من ذلك الذي قدمناه في نسخة 2014”.