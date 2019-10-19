غولام بديلا أمام فيرونا

غاب الدولي الجزائري فوزي غولام، عن التشكيلة الأساسية لناديه نابولي، التي ستواجه أمسية اليوم السبت، نادي هيلاس فيرونا، لحساب الدوري الإيطالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نابولي على “تويتر”، القائمة الأساسية التي اختارها المدرب أنشيلوتي، لخوض هذه المباراة، والتي شهدت غياب اسم فوزي غولام.

وكان المدافع الجزائري، قد أكد في وقت سابق للصحافة الإيطالية، جاهزيته التامة للعودة للتشكيلة الفريق، للتألق من جديد.

يذكر أن نادي نابولي، سيستظيف فريق هيلاس فيرونا، على ملعب “سان باولو”، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.