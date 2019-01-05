“غولام” بـ”لوك” جديد مع صاحب رشة الملح الشهيرة

ظهر الدولي الجزائري، فوزي غولام بـ”لوك” جديد كُليا، وذلك عند قيامه بزيارة الطباخ التركي “نُصرت غوكشيه” صاحب رشة الملح الشهيرة.

وقام الظهير الأيسر لنادي “نابولي”، بحلق شعره رأسه كاملا وإطلاق لحيته، وظهر في صورة مميزة مع زميله السنيغالي “كاليدو كوليبالي”.

وإستفاد صاحب القذفات الصاروخية من عُطلة شتوية مُستحقة، يقضيها حاليا بدُبي من أجل إسترجاعه أنفساه والتخلص من ضغط عالم الإحتراف.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” وقع على عودة قوية للمُنافسة الرسمية، بعد غياب لأكثر من عامل كامل بسبب الإصابة.