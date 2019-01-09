غولام بمعنويات عالية مع نابولي

ظهر الدولي الجزائري، فوزي غولام، بمعنويات عالية، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها رفقة ناديه نابولي الإيطالي استعدادا لمباراتهم المقبلة.

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أظهر من خلالها سعادته بالأجواء التي تسود الفريق، معلقا.

“الجو بارد، لكنني أشعر بالراحة وأنا أتدرب بابتسامة”. وأرفق غولام، تغريدته هذه بصورة له خلال تدريبات فريقه.