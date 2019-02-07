غولام بمعنويات مرتفعة رفقة كوليبالي

الرياضة
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غولام بمعنويات مرتفعة رفقة كوليبالي
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري، فوزي غولام، سعادته بالأجواء التي تسود فريقه نابولي الإيطالي، خاصة بتواجد زميله كوليبالي إلى جانبه.

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عبر من خلالها عن ارتياحه للأجواء التي تسود فريقه نابولي.

ونشر غولام، صورة له رفقة زميله الدولي السينغالي، كاليدو كوليبالي، أرفقها بتعليق: “مع أخي كوليبالي، في مزاج جيد، والإبتسامة دائما”.

وييستعد فوزي غولام، رفقة ناديه نابولي، للمباراة المقبلة التي تنتظرهم أمام نادي فيورنتينا، لحساب الجولة الـ23 من السيري “أ” الإيطالية.


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