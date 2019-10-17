غولام: “تعبنا من إحتلال المركز الثاني نريد الفوز بالألقاب”

الرياضة
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غولام: “تعبنا من إحتلال المركز الثاني نريد الفوز بالألقاب”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري فوزي غولام، عن رغبته الكبيرة في إحراز الألقاب رفقة ناديه نابولي، مشيدا في ذات الوقت بمدربه كارلو أنشيلوتي.

ونقلت الصحافة الإيطالية تصريحات غولام، لإذاعة “كيس كيس نابولي”: “نريد الفوز بشيء ما، تعبنا من إحتلال المركز الثاني في السنوات الأخيرة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “نريد أيضا الذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال أوروبا، لكن قبل ذلك علينا التركيز على البطولة”.

يذكر أن نادي نابولي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر، نادي جوفنتوس.


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