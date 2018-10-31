“غولام” جاهز بعد 367 يوما من الإنتظار!

تحصل الدولي الجزائري، فوزي غولام وبصفة رسمية، على الضوء الأخضر لإستئناف المُنافسة رفقة ناديه “نابولي”، بعد تخلصه من إصابته الخطيرة.

ويترقب الجميع مُشاركة الظهير الأيسر في المُباراة القادمة لفريقه، والتي ستكون أمام “إيمبولي”، وهذا بعد 367 يوما كاملا من الإنتظار.

وتواجد صاحب القذفات الصاروخية، في تشكيلة “كارلو أنشيلوتي” في الخرجتين الأخيرتين، ولكن دون أن يتحصل على فُرصة اللعب مع زملائه.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، بقي خارج الخدمة منذ شهر نوفمبر 2017، وإصابته بقطع على مُستوى أربطة رُكبته اليُسرى.