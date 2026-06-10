غولام: “حاج موسى موهبة كبيرة لكن يجب احترام محرز الأسطورة”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، فوزي غولام، رأيه بخصوص اللاعب الأحق بالمشاركة أساسيا في المنتخب الوطني، بين الموهبة الصاعدة أنيس حاج موسى، والنجم رياض محرز.

وصرّح غولام، في حوار لموقع “win win”: “حاج موسى لاعب رائع وموهبة كبيرة، لكن في المقابل لا يجب أبداً أن ننسى رياض محرز، هو واجهة الكرة الجزائرية، ولاعبنا الأبرز، يجب احترام الأساطير، وهو أسطورة”.

وأضاف الظهير الأيسر السابق: “اليوم مع الخبرة التي يمتلكها رياض، هو من يقود المجموعة. لذلك يجب على اللاعبين الآخرين أن يتعلموا بشكل هائل منه، إنه أفضل لاعب جزائري في التاريخ، يجب منحه الاحترام، والكثير من التقدير”.

وأردف النجم الأسبق لنابولي الإيطالي: “هناك لاعبون شباب قادمون وهذا أمر طبيعي، هناك جيل جديد يريد أن يفرض نفسه ويجب إعطاؤه المساحة أيضًا، وفي النهاية الملعب هو الفيصل، لكن لا يجب أن ندفن رياض محرز”.

وختم فوزي غولام: “محرز لا يزال لاعبا كبيرا، لقد أثبت ذلك مع الأهلي، وفاز بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين خلال عامين فقط. لذا أعتقد أنه لا يزال لاعبا بإمكانه تقديم الكثير”.