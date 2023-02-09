غولام: “خرجنا مرفوعي الرأس وعلينا طي صفحة الكأس”
بقلم كريم تيغرمت
علق الدولي الجزائري فوزي غولام، على إقصائه رفقة ناديه أنجي، من منافسة كأس فرنسا، بعد هزيمتهم أمس الأربعاء أمام نانت.
ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “كنا جد قربيبين من تحقيق الانتصار”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “خرجنا من منافسة كأس فرنسا، بعد ركلات الترجيح، مرفوعي الرأس”.
وتابع فوزي غولام: “الآن يجب طي هذه الصفحة، وعلينا العودة للعمل تحضيرا للمباريات الحاسمة المقبلة”.
Nous sommes passés près de la victoire.
Nous sommes sortis de la #CoupeDeFrance aux tirs au but: la tête haute.
Maintenant, nous devons immédiatement tourner la page, travailler et nous préparer pour le prochain match crucial.#SCOFCN ⚫️ #FG ⚪️ pic.twitter.com/nehyFyleQm
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) February 8, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/OaA9X