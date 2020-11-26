غولام: “دييغو.. أنت الأفضل في التاريخ”

قام النجم الجزائري “فوزي غولام” بتوديع “دييغو مارادونا” بكلمات مؤثرة، وهو الذي يلعب في المدينة التي تحبه أكثر من أي شيء آخر.

ونشر “غولام” تغريدة عبر “التويتر” جاء فيها: “لقد كبرت وأنا أشاهد فيديوهاتك وعائلتي كانت بسحرك”.

وأضاف: “بالنسبة لي كنت أكثر من مجرد لاعب كرة قدم.. كنت مثالا للجميع، لقد فعلت كل شيء من أجل أن يحبك زملائك والجماهير”.

وتابع: “انا فخور باللعب والعيش في المدينة التي تحبك أكثر من أي شيء في العالم”.

وختم كلامه: “لن أنسى لقائي بك في مدريد.. أينما تكون أتخيلك تداعب الكرة وتراوغ العالم كله.. أنت الأفضل في التاريخ”.