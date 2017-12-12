غولام رفقة ميسي ونايمار في قائمة أفضل اللاعبين لهذا الموسم

تواجد اللاعب الجزائري فوزي غولام ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين في أوروبا لهذا الموسم، حسب مركز الدراسات الرياضية “CIES”.

تواجد غولام في القائمة إلى جانب كل من النجم البرازيلي نايمار والبرغوث الأرجنتيني ميسي.

بالإضافة إلى الفرنسي نبيل فقير، ولاعب باريس سان جرمان فيراتي، والأرجنتيني لاعب مانشستر سيتي أغويرو.

وضمت القائمة أيضا كل من حارس أتليتيكو مدريد أوبلاك، ونجوم آخرين.

واعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية، على التوقيت بالدرجة الأولى، حيث اختار اللاعبين الأكثر مشاركة مع نواديهم.

كما شملت هذه الدراسة البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وبذلك يكون غولام أفضل لاعب في منصبه في أوروبا.