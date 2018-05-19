غولام :”سأعود قريبا لميدان المُنافسة”

كشف الدولي الجزائري، فوزي غولام، بأنه مُقتنع بُقدرته على اللعب ولو لبضعة دقائق قبل ختام الموسم الجاري مع ناديه “نابولي”.

وقال الظهير الأيسر خلال لقائه بأنصار فريقه، بمُناسبة مأدبة عشاء أقامتها الإدارة :”سأكون قريبا حاضرا في ميدان المُنافسة مع زملائي”.

وجاءت هذه التصريحات المُبشرة، لتؤكد بأن صاحب القذفات الصاروخية عازم على المُشاركة في الجولة الأخيرة من “السيري آ” أمام “كروتوني”.

يُذكر بأن خريج “سانت إيتيان” لم يلعب أي ثانية منذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مُستوى الأربطة نهاية 2017.