غولام سعيد بإقتراب مُشاركته مع نابولي

أبدى النجم الدولي الجزائري فوزي غولام سعادته بإقتراب عودته للمُشاركة مع فريقه نابولي الإيطالي في المباريات الرسمية.

ونشر أمسية اليوم الجمعة صورا له من تدريبات البارتينوباي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق الظهير الأيسر العائد من الإصابة الصور بعبارة:”مباراة تطبيقية فيما بيننا.. من الرائع العودة للإستمتاع فوق المستطيل الأخضر”.

ومن المنتظر أن يعود غولام للتشكيلة الأساسية لنابولي بمناسبة إستضافة كييفو فيرونا في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.