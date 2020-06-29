غولام سعيد بالفوز على “سبال” ويبدي جاهزيته لمواجهة “أتلانتا”

أبدى فوزي غولام، سعادته بالفوز المحقق أمام “سبال” في الدوري الإيطالي وبدأ في التركيز على المباراة الصعبة أمام “أتلانتا” هذا الخميس.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “كان يجب علينا الفوز وهو ما حققناه، الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة”.

ويريد “نابولي” صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي الإقتراب أكثر من أصحاب المقدمة من أجل تحقيق مشاركة قارية، خاصة أنه متأخر بثلاث نقاط عن صاحب المركز الخامس “روما”، ويبتعد بثلاث نقاط عن صاحب المركز السابع “ميلان”.