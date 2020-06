غولام سعيد بالفوز على “سبال” ويبدي جاهزيته لمواجهة “أتلانتا”

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “كان يجب علينا الفوز وهو ما حققناه، الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة”.

ويريد “نابولي” صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي الإقتراب أكثر من أصحاب المقدمة من أجل تحقيق مشاركة قارية، خاصة أنه متأخر بثلاث نقاط عن صاحب المركز الخامس “روما”، ويبتعد بثلاث نقاط عن صاحب المركز السابع “ميلان”.

Dovevamo vincerla e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima 💪🏽

Nous devions gagner et nous avons gagné. Maintenant on doit nous concentrer sur le suivant 👍🏽

We had to win it and we did. Now let's focus on the next one 🙌🏽

⚽️ #NapoliSpal 3-1 #SerieA

🇩🇿 #FG31 pic.twitter.com/2Xi4ufP68g

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) June 28, 2020