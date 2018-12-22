“غولام” سعيد بردة فعل جمهور “السان باولو” !!

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي فوزي غولام فخره الشديد بالتشجيع الكبير الذي لقيه من طرف جماهير “السان باولو” أمسية اليوم السبت.

بمناسبة لقاء البارتينوباي ضد الضيف “سبال” الذي إنتهى بتفوق المحليين بهدف دون رد في الجولة ال17 من الدوري الإيطالي.

وغادر “غولام” الملعب في الدقيقة ال79 تحت عاصفة من التصفيقات لجمهور فريق الجنوب الإيطالي تاركا مكانه لزميله “ليبورتو”.

ونشر “غولام” صورة من اللقاء على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وأرفقها بعبارة:”أشعر بعاطفة كبيرة في كل مرة أتلقى فيها التصفيقات من جمهور السان باولو”.