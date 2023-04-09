غولام: “سنقدم كل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة”

ثمن الدولي الجزائري فوزي غولام، الفوز الهام الذي حققه رفقة ناديه أنجي، أمس السبت، في مواجهة ليون، بنتيجة (1-0)، لحساب الليغ1.

وعقب هذه المباراة، نشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “انتصار راقي نفتخر به”.

كما أكد الدولي الجزائري عزمه وزملائه على مواصلة تألقهم مضيفا: “سنقدم كل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة”.

يذكر أن فوزي غولام، شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه انجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي ليوم، وانتهت لصالح رفقاء غولام، بهدف دون رد.