“غولام” سيجري عملية جراحية جديدة غداً !!

بعد تجدد إصابته في الرباط السليبي خلال تدريبات الأسبوع المنصرم، وهو ما أثار مخاوف الطاقم الفني لنادي الجنوب الإيطالي.

Come da programma, domani Faouzi Ghoulam si sottoporrà a un piccolo intervento a Villa Stuart, per la rimozione del filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula. Ghoulam, accompagnato dal Dottor De Nicola, sarà operato dal Professor Mariani.#ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2018