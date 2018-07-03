“غولام” سيجري عملية جراحية جديدة غداً !!

أعلن نادي نابولي الإيطالي، أن لاعبه الجزائري فوزي غولام سيخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة، غدا الأربعاء.

بعد تجدد إصابته في الرباط السليبي خلال تدريبات الأسبوع المنصرم، وهو ما أثار مخاوف الطاقم الفني لنادي الجنوب الإيطالي.

Come da programma, domani Faouzi Ghoulam si sottoporrà a un piccolo intervento a Villa Stuart, per la rimozione del filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula. Ghoulam, accompagnato dal Dottor De Nicola, sarà operato dal Professor Mariani.#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2018

وحسب بيان نابولي، فإن العملية التي سيجريها غولام ستكون من أجل إزالة السلك المعدني المثبت في ركبته منذ العملية السابقة.

كما أفاد بيان النادي أن خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسية لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيعود مباشرة لمعسكر الفريق.