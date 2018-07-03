“غولام” سيجري عملية جراحية جديدة غداً !!

الرياضة
  • -
  • 0
“غولام” سيجري عملية جراحية جديدة غداً !! فوزي غولام
بقلم وليد كويني

أعلن نادي نابولي الإيطالي، أن لاعبه الجزائري فوزي غولام سيخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة، غدا الأربعاء.

بعد تجدد إصابته في الرباط السليبي خلال تدريبات الأسبوع المنصرم، وهو ما أثار مخاوف الطاقم الفني لنادي الجنوب الإيطالي.

وحسب بيان نابولي، فإن العملية التي سيجريها غولام ستكون من أجل إزالة السلك المعدني المثبت في ركبته منذ العملية السابقة.

كما أفاد بيان النادي أن خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسية لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيعود مباشرة لمعسكر الفريق.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital