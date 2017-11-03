غولام: ” شكراً لكم جميعاً على رسائل الدعم التي وصلتني”

شكر المدافع الخضر “فوزي غولام” كل محبيه الذين راسلوه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي من أجل الإطمئنان على صحته.

ونشر لاعب نابولي تغريدة على التويتر بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة قال فيها:

“شكراً لكم جميعاً على رسائل الدعم التي وصلتني ، الآن ارغب في أن أعود أقوى من السابق”

وكان غولام، قد تعرض لإصابة خلال مواجهة السيتي الأربعاء الماضي، والتي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى