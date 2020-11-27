غولام ضمن التشكيلة المثالية للأوروبا ليغ

أختير الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نابولي الإيطالي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الأوروبا ليغ.

وكشف الحساب الرسمي للأوروبا ليغ، التشكيلة المثالية، لآخر جولة، والتي تواجد ضمنها اسم فوزي غولام.

ويأتي هذا نظير المردود الكبير الذي بصم عليه الدولي الجزائري، رفقة نابولي، في المواجهة التي جمعتهم بنادي ريجيكا الكرواتي.

يذكر أن فوزي غولام، ساهم خلال هذه المباراة، في فوز نابولي بنتيجة 2-0، وقدم أفضل أداء له هذا الموسم.