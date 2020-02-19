غولام عازم على الإنتفاضة مع نابولي ويرفض “الماكبايز”

لا يزال الدولي الجزائري فوزي غولام، عازما على إسترجاع مكانته مع ناديه نابولي، قبل نهاية الموسم الجاري، وفقا للإعلام الإيطالي.

وأشارت جريدة “كوريري ديلوسبورت”، بأن الظهير الأيسر كان قادرا على تغيير الأجواء ولكنه رفض جميع المُقترحات التي وصلته جانفي المنصرم.

ووفقا لذات المصدر، فإن صاحب القذفات الصاروخية، كان يمتلك مُقترحين مُهمين من نيوكاسل وأولمبيك مارسيليا، ولكنه لم يُظهر إهتماما بكليهما.

ويستهدف خريج مدرسة سانت إيتيان، العودة للواجهة في أقرب وقت، بعدما تخلص نهائيا من الإصابة التي تُلاحقه منذ أشهر طويلة.