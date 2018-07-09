غولام “علامة إستفهام” ويُثير القلق في “نابولي”

وصف الإعلامي الإيطالي، “رافاييلي أورياما” الدولي الجزائري، فوزي غولام بـ”أكبر علامة إستفهام” خلال هذا الميركاتو الصيفي الجاري بالنسبة لناديه “نابولي”.

وأوضح بأن عودة الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، تبقى مجهولة لدى الجميع، باعتبار أن تطورات وضعيته الصحية تتغير من يوم لآخر.

وأشار ذات المصدر، بأن صاحب القذفات الصاروخية، مُرشح للإبتعاد عن المُنافسة لفترة طويلة، وهو الأمر الذي يُثير قلق “البيرتينوبي” حاليا.

وأجرى خريج مدرسة “سانت إيتيان” الأسبوع الماضي، عملية جراحية جديدة على مُستوى الرُكبة، وباشر عملية إعادة التأهيل بالعاصمة الإيطالية “روما”.