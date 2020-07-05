غولام: “غاتوزو مدرب كبير والجميع سعداء به”

أثنى الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب نابولي الإيطالي، على مدربه جينارو غاتوزو، مؤكدا أنه مدرب كبير، وبأن نابولي استعاد عافيته نهاية هذا الموسم.

وصرح غولام، لشبكة “سكاي سبورت”: “غاتوزو قريب جدا من اللاعبين، كونه توقف عن ممارسة كرة القدم مؤخرا فقط، وهذا يساعد في غرف تغيير الملابس”.

وأضاف المدافع الأيسر لنادي الجنوب الإيطالي: “إنه مدرب كبير، ويحسن التحضير للمباريات، والجميع سعداء به”

وتابع فوزي غولام، بخصوص مردود نابولي هذا الموسم: “كانت سنة صعبة في البداية، لكننا تعافينا ونحن في حالة جيدة، علينا منح الفريق عقلية الفوز”.