“غولام” في أحسن رواق للتعاقد مع “مانشستر” !

الرياضة
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“غولام” في أحسن رواق للتعاقد مع “مانشستر” ! فوزي غولام
بقلم وليد كويني

كشفت صحيفة “آل ماتينو” الإيطالية أن الظهير الأيسر الجزائري فوزي غولام، مرشح بقوة لتواجد في توليفة مدرب مانشستر يونايتد الموسم القادم.

ووفقاً لذات المصدر المدرب مورينهو لم يقف على مدافع أحسن من غولام رغم متابعته للعديد من الأسماء طيلة الموسم المنقضي.

في وقت أشارت الصحيفة أن الطاقم الإدارة لنادي نابولي الإيطالي أبدى غضبه من تحرك “الشياطين” سعيا لخطف مدافعهم الجزائري.

يذكر أن الجزائري أصبح مُتاحاً بسعر يقل عن 40 مليون يورو بسبب مشاكله الأخيرة في الإصابة، فيما لن يرضخ نابولي بأقل من 50 مليون أورو.

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