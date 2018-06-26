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غولام في “باريس سان جيرمان” بشرط

الرياضة
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غولام في “باريس سان جيرمان” بشرط
بقلم إسماعيل عشاش

لايزال إسم الدولي الجزائري، فوزي غولام مُتداولا وبقوة في أروقة نادي “باريس سان جيرمان”، والذي يُريده لتعويض الإسباني، “يوري برشيش”.

وأشارت قناة “راي سبورت” الإيطالية، بأن مُدافع “نابولي” سينتقل لعاصمة “الجن والملائكة” بشرط قيام هذه الأخيرة بالتخلص من بعض عناصرها.

وقال الإعلامي “تشيرو فينيراتو” :”باريس مُتابعة من الـUEFA، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، وإستقدام غولام لن يكون سهلا بالنسبة لها”.

ولايزال الظهير الأيسر، مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع “البرتينوبي” يستمر لـ2022، وهو راغب في البقاء معهم لموسم إضافي على الأقل.


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