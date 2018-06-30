غولام “في حالة” ويتعرض لإصابة خطيرة جديدة!!

الرياضة
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غولام “في حالة” ويتعرض لإصابة خطيرة جديدة!!
بقلم إسماعيل عشاش

يعاني الدولي الجزائري، فوزي غولام من مُشكل جديد على مُستوى رُكبته، في سيناريو كارثي بالنسبة له، أسابيع قبل إنطلاق الموسم.

وكشف الإعلامي الإيطالي “رافييلي أورياما” بأن كل المُعطيات المُتاحة حاليا، بأن الظهير الأيسر، يُعاني من كسر جديد على مُستوى الركبة.

وقال :”لقد إتصلت بالطبيب المُتابع لفوزي، وأكد لي بأن رُكبته إنتفخت كثيرا، وهو يعاني من آلام شديدة، وسنُخضعه لفحوصات جديدة”.

ويبقى الشيء الأكيد، هو أن مُدافع “البيرتينوبي” لن يكون معنيا بإستئاف فريقه للتدريبات، وسيخضع لفترة نقاهة جديدة لإسترجاع لياقته البدنية.


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