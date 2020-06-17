غولام في قائمة غاتوزو المعنية بمواجهة اليوفي أمسية اليوم

وضع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو اللاعب الدولي الجزائري “فوزي غولام” في القائمة الموسعة المعنية بمواجهة جوفنتوس أمسية اليوم.

ويحتضن ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة روما، بداية من الساعة الثامنة من أمسية اليوم نهائي كأس إيطاليا بين فريق نابولي ونظيره جوفنتوس.

وأعلن مدرب الفريق جينارو غاتوزو، اليوم الأربعاء، قائمة الفريق التي ستسافر إلى العاصمة روما استعدادًا لمواجهة جوفنتوس في نهائي كأس كأس إيطاليا.

حارس المرمى: أليكس ميريت، إداسياك، كارنيسيس، أوسبينا «إيقاف».

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، نيكولا ماكسيموفيتش، خاليدو كوليبالي، ماريو روي، سيباستيانو لوبيرتو ماريو روي، مانولاس، السيد هيساج، فوزي غلام.

خط الوسط: ألان ماركيز لوريرو، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إلماس، فابيان رويز، دييغو ديمي، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: أركاديوش ميليك، ماتيو بوليتانو، دريس ميرتينز، لورينزو إنسيني، لوزانو، يورنتي، كاليخون، أمين يونس.