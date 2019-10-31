غولام في مفكرة “أتليتكو مدريد” !

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الجزائري “فوزي غولام” في مفكرة نادي “أتليتكو مدريد”.

وأكدت ذات المصادر أن “الروخي بلانكوس” يبحث عن لاعبين لتعزيز الجهة اليسرى للفريق.

وحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإن “سيميوني” يريد التعاقد مع “غولام” في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أن وجود “غولام” في بعض المشاكل مع “أنشلوتي” وعدم مشاركته في المباريات الأخيرة سيسهل عملية خروجه من “نابولي”.

ولا يزال المدرب “دييغو سيميوني” يبحث عن البديل المثالي للاعب “لوكاس هيرنانديز” الذي وقع لبايرن ميونيخ الموسم الماضي.