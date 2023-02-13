غولام: “كل مباراة تعتبر نهائي بالنسبة لنا”

أبدى فوزي غولام، لاعب أندي أنجي الفرنسي، أسفه لتعادلهم الأخير داخل الديار أمام أوكسير، داعيا زملاءه لضرورة المضي قدما.

ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “كان الفوز اليوم أمرًا حاسمًا، نحن نعرف ذلك”.

كما أضاف: “حتى نهاية الموسم، ستكون كل مباراة نهائية بالنسبة لنا، لذلك دعونا نأخذ هذه النقطة ونمضي قدمًا”.

يذكر أن فوزي غولام، شارك أساسيا رفقة ناديه أنجي في مباراتهم أمام أوكسير، والتي انتهت بنتيجة التعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.