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غولام :”كوليبالي أخي وليس صديقي”

الرياضة
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غولام :”كوليبالي أخي وليس صديقي”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد الدولي الجزائري، فوزي غولام بزميله في صفوف نادي “نابولي”، السنيغالي، خاليدو كوليبالي، مُعتبرا بأن هذا الأخير بمثابة أخ له.

وغرّد الظهير الأيسر من على حسابه الخاص في “تويتر” :”أنا سعيد لأني وجدت شخصا يُعتبر أكثر من صديق بالنسبة لي”.

وواصل :”إنه بمثابة أخ لي، وأريد أن أشكر أنصار الفريق الذين ساندوني بشكل دائم، والإبتسامة المرسومة على وجهي بفضلهم أيضا”.

ويبقى صاحب القذفات الصاروخية في فترة نقاهة، مع تلقيه مُتابعة دقيقة من طرف الطاقم الطبي لـ”البيرتينوبي”، لتحديد تاريخ عودته للمُنافسة.


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