غولام :”لا أنكر أصولي وسأساعد أبناء حيي”

الرياضة
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غولام :”لا أنكر أصولي وسأساعد أبناء حيي”
بقلم إسماعيل عشاش

تحدث الدولي الجزائري، فوزي غولام “BFM TV” ، بشأن الأطفال الذين قام بجلبهم لزيارة “نابولي” ومتابعة الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

وقال :”أنا لا أنكر أصولي، وفخورا بجلب أبناء حيي والسماح لهم بإكتشاف عالم جديد، الفكرة كانت في رأسي منذ سنوات”.

وواصل :”لم أستطع تطبيقها سوى هذا الموسم بفضل مُساعدة من المؤطرين الرياضيين في مدينة سانت إيتيان، والتجربة كانت ناجحة تماما”.

ليختم :”سأواصل دعمهم بنفس الطريقة في المُستقبل، وسأعمل على جلب عدد أكبر من الأطفال في الموسم القادم، لأسعادهم وتحفيزهم أكثر”.


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