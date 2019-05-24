غولام :”لا أنكر أصولي وسأساعد أبناء حيي”

تحدث الدولي الجزائري، فوزي غولام “BFM TV” ، بشأن الأطفال الذين قام بجلبهم لزيارة “نابولي” ومتابعة الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

وقال :”أنا لا أنكر أصولي، وفخورا بجلب أبناء حيي والسماح لهم بإكتشاف عالم جديد، الفكرة كانت في رأسي منذ سنوات”.

وواصل :”لم أستطع تطبيقها سوى هذا الموسم بفضل مُساعدة من المؤطرين الرياضيين في مدينة سانت إيتيان، والتجربة كانت ناجحة تماما”.

ليختم :”سأواصل دعمهم بنفس الطريقة في المُستقبل، وسأعمل على جلب عدد أكبر من الأطفال في الموسم القادم، لأسعادهم وتحفيزهم أكثر”.