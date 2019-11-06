غولام لا يُفارق عيادة نابولي

لا يزال الدولي الجزائري فوزي غولام، خارج الخدمة داخل ناديه نابولي، بسبب تعرضه لإصابة جديدة، جعلته غير قادرا على اللعب.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن الظهير الأيسر يبقى مُلازما لعيادة الفريق، ويعمل تحت مُتابعة الطبيب، لإسترجاع عافيته في أقرب الآجال.

يأتي كل هذا، في وقت تُشير فيه آخر الأخبار، لوجود مشاكل بين خريج مدرسة سانت إيتيان ومُدربه كارلو أنشيلوتي مؤخرا.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، خرج من حسابات الطاقم الفني للـ”بيرتينوبي”، وأصبح نادر المُشاركات سواء في الدوري أو رابطة الأبطال.