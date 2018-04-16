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غولام: ” لدينا حلم ونريد تحقيقه.. أحبك يا نابولي” !

الرياضة
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غولام: ” لدينا حلم ونريد تحقيقه.. أحبك يا نابولي” !
بقلم أمير بهلول

بعد التعادل السلبي الذي جمع بين نابولي وميلان وتقليص حظوظ البارتينوبي في التتويج بلقب البطولة، أكد فوزي غولام أنّ حلم التتويج بلقب الدوري يبقى قائما.

وقال غولام عبر حسابه الرسمي عبر التويتر: “سأبقى معكم، وعلينا أنّ لا نستسلم ولدينا حلم نريد تحقيقه”.

وأضاف: “شكرا لكم على الدعم الكبير لي، أحبك يا نابولي وأحبكم يا مشجعي نابولي” !!

وأصبح الفارق بين نابولي وجوفنتوس 6 نقاط كاملة قبل 6 جولات من نهاية الكالتشيو.

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