غولام: ” لدينا حلم ونريد تحقيقه.. أحبك يا نابولي” !

بعد التعادل السلبي الذي جمع بين نابولي وميلان وتقليص حظوظ البارتينوبي في التتويج بلقب البطولة، أكد فوزي غولام أنّ حلم التتويج بلقب الدوري يبقى قائما.
وقال غولام عبر حسابه الرسمي عبر التويتر: “سأبقى معكم، وعلينا أنّ لا نستسلم ولدينا حلم نريد تحقيقه”.
وأضاف: “شكرا لكم على الدعم الكبير لي، أحبك يا نابولي وأحبكم يا مشجعي نابولي” !!
وأصبح الفارق بين نابولي وجوفنتوس 6 نقاط كاملة قبل 6 جولات من نهاية الكالتشيو.
Sarò con te…….. e tu non devi mollare ……..abbiamo un sogno nel cuore…… Napoli torna campione
Canto insieme a voi
Grazie per l’affetto che mi state dimostrando
Ti amo Napoli e i napoletani pic.twitter.com/ZluRqAAKWL
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) April 15, 2018
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