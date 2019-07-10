غولام: “لهذا السبب لم أشارك في “كان 2019″”

ربط الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب نابولي، سبب عدم مشاركته في نهائيات أمم إفريقيا 2019، بمستقبله مع ناديه الإيطالي.

وصرح فوزي غولام، للصحافة الإيطالية: “أنا إنسان جد متدين، والله وحده يعلم، تخليت عن كأس أمم إفريقيا لأعود لأفضل مستواي”.

وأضاف المدافع الأيسر لنادي نابولي: “أبذل قصارى جهدي من أجل ذلك، وآمل أن ينتظرنا موسم جيد”.

وتابع بخصوص مستقبله مع نابولي: “لايزال لدي عقد لثلاث سنوات، إلى أن أصبح بعمر (31 عاما)، وبعدها سنرى، بإمكان اللاعبين المغادرة أو البقاء، وآمل أن أبقى أطول مدة”.