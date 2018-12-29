غولام: “متحدين أكثر من أي وقت مضى”

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام، لاعب نادي نابولي الإيطالي، لإظهار تضامنه من جديد مع زميله في الفريق كاليدو كوليبالي، قبل مواجهة نادي بولونيا.

ونشر فوزي غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أظهر من خلالها مساندته لزميله كاليدو كوليبالي، الذي تعرض مؤخرا لمعاملة عنصرية فوق الملعب.

وكتب المدافع الأيسر للمنتخب الجزائري، على حسابه الخاص: “اليوم متحدين أكثر من أي وقت مضى”، وأضاف “اليوم كلنا كاليدو”.

يذكر أن نادي نابولي، سيستظيف اليوم السبت، نادي بولونيا، بملعب “السان باولو”، لحساب الجولة الـ19 من الكالتشيو الإيطالي.