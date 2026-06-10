غولام: “محرز ضمن أفضل 10 لاعبين عالميا حتى اليوم”

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، فوزي غولام، على مواطنه قائد الخضر رياض محرز، معتبرا اياه من أفضل 10 لاعبين حتى اليوم.

وصرح غولام، في حوار لموقع “win win”: “رياض هو أخي، الحقيقة هي أن رياض فاز بدوري أبطال آسيا للتو، وكان لاعبًا مؤثرًا ورئيسيًا في الدوري”.

كما أضاف: “هو نجم كبير، وفي قمة مسيرته كان على الأقل ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، وحتى اليوم ما زلت أضعه ضمن أفضل 10 لاعبين عالميًا”.

وأردف: “هو لاعب جد مؤثر، في التمريرة الأخيرة، والمراوغة، صحيح أنه لم يعد يمتلك الساقين اللتين كان يمتلكهما سابقًا لأنه يكبر في السن، لكنه جلب الكثير للأهلي، بخبرته، وجودته، لقد فازوا بدوري الأبطال مرتين في عامين، إنه أمر لا يصدق، إنه أداء كبير”.

وتابع فوزي غولام: “ّمستوى الدوري السعودي مرتفع جداً، وهو يواجه فرقًا مثل النصر، الهلال، الاتفاق، الاتحاد، التي تمتلك لاعبين كبار جدًا، ومواهب ضخمة جداً، هؤلاء لاعبون يمكنهم العودة إلى أوروبا واللعب في أكبر الفرق بشكل طبيعي، ومحرز اليوم إذا عاد إلى أوروبا يمكنه اللعب في أي فريق”.