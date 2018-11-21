غولام مطلوب في الدوري الإنجليزي !

كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أنّ الجزائري “فوزي غولام” بات قريبا من الانضمام لنادي “أرسنال” الذي يريد أن يتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وكشف موقع “أرسنال نيوز” المقرب من نادي “المدفعجية”، أن المدرب “أوناي إيمري” يريد تعزيز صفوف الفريق بظهير أيسر من المستوى العالي.

ويرى في النجم الجزائري اللاعب المناسب لفريقه الذي كان يريد خطفه الموسم الماضي، قبل أن يتراجع “ارسين فينغر” المدرب السابق للغانرز عن ذلك.

لكن يبقى المشكل في جاهزية اللاعب الذي غاب لأكثر من عام عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

ووضعية “غولام” في نادي الجنوب الإيطالي لا تزال معقدة، فالمدرب “أنشلوتي” لا يريد المغامرة باللاعب الجزائري بالرغم من أن هذا الأخير أكد جاهزيته في العديد من المناسبات.