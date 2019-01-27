غولام: “مع الأسف لم نحقق الفوز ولكن..”

الرياضة
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غولام: “مع الأسف لم نحقق الفوز ولكن..”
بقلم أمير بهلول

أبدى “فوزي غولام” عن أسفه لعدم تحقيق الفوز ضد “ميلان” أمس الأحد في “السان سيرو”، في مباراة شارك فيها كبديبل.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “مع الأسف لم نحقق الفوز ولكن سنحاول يوم الثلاثاء”.

يذكر أن “نابولي” كان قد تعادل مع “الروسونيري” سلبيا لحساب الجولة 21 من الكالتشيو.

وسيعود “البارتينوبي” لمواجهة “ميلان” في كأس إيطاليا لحساب الدور الربع نهائي هذا الثلاثاء.


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