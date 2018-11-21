غولام مُرتقب أساسي بعد غياب لأكثر من عام !!

من المُرتقب أن تشهد مواجهة نابولي ضد كييفو فيرونا المُقررة يوم الأحد في الدوري الإيطالي الممتاز عودة النجم الدولي الجزائري فوزي غولام.

وأكدت الصحافة الإيطالية الصادرة اليوم أن إصابة الظهير الأيسر الجزائري أصبحت من الماضي والآخير صار جاهزا للعودة لتشكيلة “البارتينوباي”.

وأضافت نفس المصادر أن المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” سيمنح “غولام” فرصة المُشاركة كأساسي في موقعة الأحد بعد أن عمل بجد في مرحلة التوقف الدولي.

وإستغل “غولام” فرصة تواجد الظهير الأيسر الأساسي لفريق الجنوب الإيطالي “ماريو روي” رفقة المنتخب البرتغالي لإقناع “أنشيلوتي”.