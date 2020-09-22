غولام مُشكل غير قابل للحل داخل نابولي

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري فوزي غولام، غير واضح المعالم داخل نابولي، بسبب عجز إدارة هذا الأخير عن التخلص منه.

وإعتبر الإعلام الإيطالي بأن وضعية الظهير الأيسر، تبقى غامضة أكثر من أي وقت مضى، بسبب سلسلة الإصابات التي عصفت به.

وصرّح الإعلامي نيكولو شيرا في هذا الشأن قائلا :”وضعية غولام غامضة، لقد كان من أحسن اللاعبين في منصبه عالميا”

ليُضيف :”لكن وبعد الإصابات الخطيرة التي تعرض لها فقد مستواه، والأمور أصبحت صعبة، ولكن عودته لمُستواه واردة”.

يُذكر بأن “البيرتينوبي”، يُحاولون بيع عقد لاعبهم ولكن دون جدوى منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري.